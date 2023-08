Formula 1 | Gran Premio d’Olanda 2023: gli orari TV su Sky Sport e NOW

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con Formula 1 e NTT IndyCar Series. Si parte con il Gran Premio d’Olanda di Formula 1, da giovedì 24 a domenica 27 agosto su Sky Sport Summer, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Giovedì si entra subito nel vivo con la conferenza stampa dei piloti, alle 13.30. Sabato, appuntamento alle 15 con le qualifiche, mentre domenica la gara sarà in esclusiva live dalle 15, con le telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené e Roberto Chinchero insider ai box.

Federica Masolin padrona di casa per gli approfondimenti di pre e post gara, in compagnia di Davide Valsecchi. Sul circuito olandese in pista anche F2 e Porsche Supercup. Nello stesso weekend torna anche la NTT IndyCar Series con il Round di Gateway. Durante tutto il weekend di motori continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.

Giovedì 24 agosto

Ore 13.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 25 agosto

Ore 10: F2 – prove libere 1

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – prove libere 1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.55: qualifiche F3

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 16: F1 – prove libere 2

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.25: Porsche Supercup – Prove Libere

Ore 18.30: Paddock Live Show

Ore 19: conferenza stampa Team Principal

Sabato 26 agosto

Ore 9.45: Porsche Supercup – Qualifiche

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 – prove libere 3

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 13.10: F2 – sprint race

Ore 14.15: warm up

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – qualifiche (in differita alle 21 su TV8)

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.55: Porsche Super Cup – Race 1

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 27 agosto

Ore 9.55: F2 – F. Race

Ore 11.50: Porsche Supercup – Race 2

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – gara (in differita alle 18 su TV8)

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy