Formula 1 | McLaren, Piastri e Norris limitano i danni in qualifica

Il risultato della McLaren nelle qualifiche di Monza non è stato probabilmente all’altezza delle ultime uscite, ma evidentemente in questo tipo di circuito, la MCL60 fatica più del dovuto. Piastri ha conquistato la settima posizione, mentre Norris la nona. Entrambi i piloti credono di aver ottenuto il massimo, anche con qualche accorgimento nel corso degli ultimi tentativi, si sarebbe potuto fare leggermente meglio. L’obiettivo nella gara di domani sarà quello di limitare al massimo i danni e sfruttare le opportunità che si presenteranno.

“Non è un brutto risultato – ammette Piastri. Mi sentivo come se avessi fatto un giro abbastanza buono, non c’era molto di più che potessi fare. Sono felice di quanto fatto, ma ovviamente mi piacerebbe essere un po’ più competitivo. Credo comunque che questo risultato rispecchi le nostre previsioni. Lavoreremo per prepararci in vista della gara e vedere cosa possiamo fare domani”.

“Non è stata la migliore delle mie qualifiche, ma non credo sia una brutta giornata – ha dichiarato Norris. Abbiamo faticato un po’ a trovare le ultime cose per l’ultimo giro, e probabilmente ero un po’ troppo vicino alla macchina che mi precedeva. Questo ha compromesso un po’ la mia prestazione, più di quanto pensassi, ma a parte questo credo sia stato fatto il massimo, così come Oscar. Lui ha fatto un buon lavoro, è stata una giornata dura ma abbiamo dato tutto”.