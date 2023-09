F1 | Aston Martin, ultima posizione per Lance Stroll

Qualifica disastrosa per Lance Stroll, che resta in ventesima posizione. Già al venerdì il canadese non è riuscito a girare nella sua unica sessione a disposizione – nelle FP1 ha ceduto il volante a Drugovich, mentre nelle FP2 un problema di alimentazione lo ha relegato ai box. Di fatto Lance ha potuto saggiare la pista solo nelle FP3, ma la colpa di questo risultato va data alla mancanza di aderenza sulle hard – per questa qualifica vigeva il format dell’Alternative Tyre Allocation.

“E’ stata una sessione complicata; non riuscivo ad avvertire aderenza nelle gomme e non potevo spingere. Non sono riuscito a completare nemmeno un giro ieri, durante le libere, e anche se di certo questa situazione non mi ha aiutato, non posso dire che sia la causa del risultato di oggi – ha spiegato Lance – riuniremo la squadra ed analizzeremo i dati per capire cosa sia andato storto oggi. La gara di domani sarà dura: mi aspetta un gran lavoro, ma ci prepareremo per qualsiasi scenario”.