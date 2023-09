F1 | AlphaTauri, Tsunoda chiede scusa alla squadra dopo le qualifiche

Fa mea culpa Yuki Tsunoda, undicesimo in qualifica a Monza. Il giapponese manca il Q3 per soli tredici millesimi, restando fermo quindi in undicesima posizione. Un peccato, visti i miglioramenti e il potenziale della vettura, che avrebbero potuto regalare a Tsunoda una grande opportunità. La zona punti, però, non è lontana e la gara si prospetta lunga quanto interessante.

“Ieri abbiamo faticato tanto, ma già nelle PL3 la vettura è andata molto meglio. Abbiamo fatto un grande passo avanti grazie ad alcune modifiche che oggi hanno funzionato bene. Sono piuttosto frustrato e deluso da me stesso, perché penso che avrei potuto fare un giro migliore alla fine. Mi scuso con la squadra, perché credo che la macchina avesse il passo per entrare in Q3 – ha ammesso Yuki – il team ha fatto tutto bene e anche la mia posizione in pista per le qualifiche era buona, ma ho perso tempo in un paio di occasioni, per questo sono un po’ arrabbiato con me stesso. Il passo gara non sembra male e siamo appena fuori dalla Top 10, dobbiamo quindi provare a mettere tutto insieme, i punti possono essere alla nostra portata”.

Ottimo risultato anche per Liam Lawson: il sostituto di Ricciardo è dodicesimo, alle spalle del titolare Tsunoda, a due decimi di distanza. I due scatteranno insieme dalla sesta fila.

“Nel complesso abbiamo fatto progressi tra una sessione e l’altra ed è aumentata anche la mia fiducia. Riesco a sentire il limite, ma serve anche capire il miglioramento di grip tra le diverse mescole, se si apportano modifiche alla macchina e comprendere come si comporterà; per questo, serve un po’ più di tempo. Siamo stati entrambi vicini alla Q3 e avevamo sicuramente il potenziale per farcela: purtroppo, Alonso ha fatto un fuoripista proprio davanti a me e ho trovato della ghiaia in traiettoria. Ma, comunque, sarebbe stata comunque una lotta serrata. Sono contento di essere migliorato e spero di poter continuare a farlo. Per domani ho una buona posizione di partenza e sono fiducioso di poter lottare per i punti”.