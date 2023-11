Formula 1 | McLaren, Piastri chiude al nono posto mondiale nella stagione da rookie

Oscar Piastri ha confermato le leggere difficoltà accusate dalla McLaren ad Abu Dhabi, completando la gara al sesto posto, alle spalle di Lando Norris, suo compagno di squadra. Tralasciando questo particolare, il team di Woking può certamente sorridere per la seconda parte della sua stagione, decisamente ben al di sopra di quanto visto nei primi mesi del 2023, dove di fatto i due piloti hanno corso con la monoposto della scorsa stagione. Un anno da rookie importante per l’australiano, il quale ha chiuso al nono posto nella classifica generale.

“Oggi è stata una giornata un po’ complicata – ha detto Piastri dopo la gara di Abu Dhabi. Il quarto posto nel campionato costruttori è comunque un ottimo risultato. Siamo consapevoli del fatto che nella prossima stagione vogliamo qualcosa in più, ma mi sono divertito tantissimo nel mio primo anno in Formula 1. Ci sono stati dei momenti importanti, altri più difficili ma fa tutto parte dell’esperienza. Non vedo l’ora adesso di riposarmi un po’ e avere del tempo libero. Ringrazio la squadra per il lavoro svolto e i fan per essere rimasti con noi in questa stagione di alti e bassi, torneremo l’anno prossimo cercando di essere più forti”.