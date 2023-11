Formula 1 | Alpine senza punti ad Abu Dhabi dopo una stagione anonima

Ultima gara anonima per l’Alpine, che ad Abu Dhabi sperava di concludere la stagione quantomeno in zona punti, ma sia Ocon che Gasly non avevano il ritmo per competere in top dieci. Esteban ha chiuso dodicesimo, proprio davanti al compagno di squadra, il quale non ha preso proprio bene quanto accaduto dopo il primo stint, chiedendo a gran voce alla squadra come mai il connazionale gli fosse finito davanti (spoiler: undercut). La squadra transalpina resta in sesta posizione al termine del campionato, ormai consolidata da diverse gare, e la speranza è quella di fare un upgrade importante in vista del 2024.

“Oggi ci è mancato un po’ di ritmo, e purtroppo siamo arrivati dodicesimi – ha detto Ocon dopo la gara di Abu Dhabi. Abbiamo tante cose da analizzare in questa gara e, ancor di più, in questa stagione con alti e bassi. Non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati a inizio anno e, ora, dobbiamo fare il debriefing, serrare i ranghi e concentrarci sui principali punti da migliorare. Non ho alcun dubbio che torneremo più forti che mai, per crescere tutti insieme come squadra ed ottenere un miglior piazzamento l’anno prossimo. Martedì ci sono i test, poi avremo tempo per riposarci, prima di lanciarci anima e corpo nel 2024. Grazie alla scuderia e a tutti i fan per il sostegno incondizionato di quest’anno. Non vedo l’ora di trovarmi sulla griglia di partenza del Bahrain”.

“Dopo una buona partenza, sono stato colpito da Checo [Perez] e poi da Lewis [Hamilton] – ha dichiarato Gasly. Il posteriore dell’auto è stato danneggiato ed è una situazione con cui abbiamo dovuto fare i conti per gran parte della gara. I danni li ho visti dopo e non erano affatto trascurabili. Da quel momento in poi, è stato difficile. Abbiamo alcune cose da rivedere ed altre da imparare, visto che probabilmente non abbiamo ottimizzato tutto per poter guadagnare punti. Quest’anno, mi è molto piaciuto entrare a far parte della famiglia Alpine. Ė stata una stagione con alti e bassi in pista, ma ora siamo in una situazione decisamente migliore rispetto a inizio anno nel Bahrain. Tutto veramente positivo ed incoraggiante. Grazie a tutti ad Enstone, a Viry-Châtillon e in pista per lo straordinario lavoro. Sono convinto che, l’anno prossimo, potremo essere molto più forti”.