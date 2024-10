Formula 1 | McLaren, Norris vuole sfruttare il weekend Sprint al COTA

Inizia un periodo di fondamentale importanza per la McLaren e Lando Norris. Il team di Woking ha consolidato il primato nel mondiale costruttori, e adesso il vantaggio sulla Red Bull è di 41 punti, ma ci sono ancora sei gare e tre Sprint Race da disputare, quindi guai ad abbassare la guardia. Chi invece dovrà approfittare di questo fine settimana con più punti in palio è certamente il pilota britannico, distante 52 punti da Verstappen, suo rivale in campionato. Il divario sembra difficile da colmare, ma la MCL38 ha dimostrato finora di essere competitiva su ogni circuito, e tra l’altro Max non vince una gara da quasi quattro mesi. E’ il momento, insomma, di affondare il colpo.

“Austin è uno dei miei posti preferiti – ammette Norris. L’atmosfera qui è sempre incredibile, e adoro correre su questo circuito. È una gara perfetta per dare il via all’ultima parte della stagione, dopo qualche settimana di pausa. Inoltre, essendo un weekend Sprint, ci saranno più punti in palio. Ho passato del tempo in fabbrica al simulatore per prepararmi a questa tripla trasferta. I prossimi due mesi saranno intensi, ma davvero entusiasmanti. Non vedo l’ora di tornare in macchina e dimostrare cosa siamo in grado di fare in Texas!”.