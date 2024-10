F1 | Haas, livrea speciale e aggiornamenti sulla VF-24 in vista di Austin

La Haas è pronta ad affrontare il weekend di casa ad Austin. Il team statunitense viene da tre gare consecutive a punti e si è consolidata al settimo posto nella classifica del campionato costruttori, a soli tre punti di svantaggio sulla Racing Bulls, la quale è in un momento molto negativo in termini di risultati, visto che Tsunoda e Ricciardo non sono riusciti a concludere in top dieci nelle ultime quattro gare. Solo l’appiedato australiano, infatti, è stato in grado tra i due piloti a portare in dote un punto nel Gran Premio del Belgio, ovvero l’appuntamento prima della pausa estiva. La Haas vuole quindi approfittarne e cercare di avvicinarsi ancora di più, se non addirittura tentare il sorpasso nella sua gara di casa, e al COTA ci sarà uno sviluppo importante sulla VF-24.

“Ad Austin introdurremo il nostro principale aggiornamento per la fase finale della stagione, concentrato soprattutto su un ulteriore sviluppo del fondo e della carrozzeria – ha detto Andrea De Zordo, direttore tecnico della Haas. L’obiettivo rimane quello di aumentare il carico aerodinamico per migliorare la velocità della vettura. Non sarà facile fare un grande salto in termini di tempo sul giro, stiamo parlando di piccole migliorie, ma in una battaglia così serrata nel centro gruppo, ogni dettaglio conta, e speriamo di fare la differenza. Questo aggiornamento rappresenta un’evoluzione del nostro pacchetto attuale, non qualcosa di completamente nuovo, anche se la vettura avrà un aspetto leggermente diverso”.

“Il COTA è una pista molto impegnativa, sia per le vetture che per gli pneumatici, e anche per i piloti, dato che storicamente è sempre stato un tracciato molto sconnesso. L’anno scorso non abbiamo ottenuto punti ed è stata comunque una gara discreta per noi, e credo che anche quest’anno possa andare bene. Siamo in lotta per la sesta posizione nel campionato e questa è una sensazione fantastica. Dovremo dare il massimo per raggiungere questo obiettivo, perché sarebbe un risultato straordinario per tutti in squadra, che hanno lavorato duramente per rendere questa stagione un successo”.