Red Bull | Verstappen non molla: “Abbiamo fatto delle modifiche sulla RB20!”

Il mondiale di Formula 1 ha preso una piega ben delineata: Max Verstappen è in testa al campionato con 52 punti di vantaggio su Lando Norris, il quale però, almeno fino alla scorsa gara di Singapore, ha avuto a disposizione la miglior vettura, e anche per distacco, visto che l’olandese non ha avuto modo nemmeno di avvicinarsi alle prestazioni del suo rivale. La Red Bull ha avuto una parabola discendente a tratti disarmante in questa stagione, e se la squadra vuole permettere al suo campione di confermarsi come Re della Formula 1, deve necessariamente dargli a disposizione una monoposto che possa giocarsela con la MCL38 costruita dalla McLaren a Woking.

“Abbiamo avuto alcune settimane di pausa dalle gare, il che ci ha permesso di ritrovare la concentrazione e lavorare intensamente sulle nostre prestazioni in vista del Gran Premio degli Stati Uniti – ha detto Max. Abbiamo fatto alcune modifiche alla vettura per adattarla meglio a questo circuito, quindi vedremo se saremo più competitivi una volta in pista. Questa settimana sarà un altro weekend frenetico con il formato Sprint, quindi ci aspetta un programma fitto. Austin è una città fantastica e l’atmosfera in pista è sempre speciale. Abbiamo molti bei ricordi qui, quindi non vedo l’ora di tornare a gareggiare questa settimana”.