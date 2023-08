Formula 1 | McLaren, Norris rammaricato per la mancata pole position

E’ un po’ rammaricato Lando Norris per il secondo posto nelle qualifiche in Olanda. Il giovane pilota della McLaren ha conteso la pole position a Max Verstappen fino alla fine, ma la seconda parte del suo ultimo giro è stata evidentemente pessima, perdendo tutto il vantaggio che aveva acquisito nei confronti del rivale/amico olandese. Per questo motivo dunque dovrà accontentarsi comunque di un’ottima prima fila, ma la delusione che traspare dai suoi occhi e dalle parole dette in parco chiuso, si capisce come il team stia spingendo fortissimo per cercare di fare qualcosa di importante nel prossimo futuro.

“Il secondo posto è certamente un bel risultato – ha detto Norris. Speri sempre che Max commetta un errore, ma non succede mai e per certi versi è frustrante, ma sono contento perché il team ha fatto un ottimo lavoro in una qualifica molto caotica. Le condizioni rendono le qualifiche ancora più stressanti del solito: la prima metà del giro è stata fantastica, il resto una delle prestazioni peggiori da parte mia, ma sono situazioni che adoro e quindi accetto anche la seconda posizione. Ho trovato una buona prestazione a inizio giro, le gomme hanno retto bene.

