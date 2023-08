Formula 1 | Red Bull, Verstappen fa il vuoto nelle qualifiche di Zandvoort

Ancora una volta Max Verstappen ha fatto il vuoto conquistando per il terzo anno consecutivo la pole position nel Gran Premio d’Olanda. Il pilota della Red Bull ha dovuto fare i conti con un Lando Norris molto agguerrito e in grado di dargli fastidio per tutto il weekend, a cominciare dalle libere di ieri e proseguendo per quelle di stamattina, ma alla fine ha avuto ancora una volta la meglio. Impressionante il distacco dato al compagno di squadra Perez: 1.3 secondi sulla seconda pista più corta del mondiale, davvero incredibile.

“Qualifiche molto complicate – ha detto Max. Siamo partiti con le intermedie, ma con l’asfalto nuovo si scivolava molto, quindi bisognava mettere insieme il giro ma stare anche fuori dai guai, e alla fine abbiamo gestito tutto molto bene e mettere le soft perché c’era la traiettoria, l’ultimo giro è stato piacevole nonostante qualche rischio. Era la prima volta che trovavamo queste condizioni su questa pista, quindi abbiamo forse sottovalutato la situazione e la pista si è asciugata prima del previsto, ma alla fine è stato un errore che non ha condizionato la nostra prestazione. E’ bellissimo dare il massimo davanti a questa gente”.