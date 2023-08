Formula 1 | Ferrari, Leclerc a muro in qualifica: errore del pilota ma vettura inguidabile

Ennesima giornata da dimenticare per Leclerc e la Ferrari. A Zandvoort, il pilota monegasco è andato a sbattere nelle qualifiche del Gran Premio d’Olanda nel pieno della Q3, in un tentativo nel quale stava anche migliorando la sua prestazione, ma le grosse difficoltà che la SF-23 ha presentato in questo fine settimana hanno avuto la meglio, e l’errore di Charles vuol dire nono posto e quindi quinta fila nella gara di domani. La monoposto è stata davvero ingestibile tra ieri e oggi, e il #16 spiega cosa è accaduto in queste due giornate di prove.

“Non ho fatto nulla di anormale come per esempio a Miami – ha ammesso Leclerc a Sky. In questo weekend la macchina è sempre stata molto difficile da guidare: passiamo da tanto sottosterzo a sovrasterzo in un attimo, e in queste condizioni ancora di più. Dobbiamo provare a migliorare il più velocemente possibile, per adesso va così ed è complicato anche anticipare le mosse che farà la vettura in curva. Sin dai primi giri le curve 9 e 10 sono state difficili, sapevamo che dovevamo fare qualcosa per quel punto ma non ci siamo ancora riusciti”.

“Non ci sono scuse – riferendosi all’incidente in Q3. Io guido la macchina e ho fatto un errore, ma questo weekend è stato molto complicato fino a questo momento. E’ sorprendente vedere il nostro carico, posso capirlo, ma conosciamo il pacchetto che abbiamo a disposizione e siamo sicuri che sia la scelta giusta per questo fine settimana. Purtroppo va così per ora, dobbiamo guardare avanti e provare ad avere un qualcosa che si adatti meglio a circuiti del genere e che al momento non abbiamo a disposizione ancora. Mi immagino una gara in salita, sicuramente, è difficile sorpassare qua, vediamo come andrà”.