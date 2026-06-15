F1 | GP Barcellona, Racing Bulls soddisfatta a metà

La Racing Bulls lascia il Gran Premio di Barcellona con un bottino di sei punti grazie all’ottavo posto di Liam Lawson e al nono di Arvid Lindblad. Un risultato positivo per la scuderia di Faenza, che ha portato entrambe le vetture in zona punti, ma che lascia comunque qualche rimpianto dopo il buon passo mostrato nel corso del weekend. Al termine della gara, i due piloti e il Team Principal hanno analizzato una domenica caratterizzata da prestazioni incoraggianti, ma anche da alcuni episodi e aspetti strategici che hanno impedito al team di ottenere qualcosa in più.

Liam Lawson: “Finora, stagione incoraggiante”

“È stata una gara difficile. Ci aspettavamo di essere più competitivi, ma purtroppo abbiamo faticato in termini di passo rispetto alle vetture che ci circondavano. Siamo stati anche sfortunati con la VSC (Virtual Safety Car), che ha permesso a Gasly di effettuare il pit stop e rientrare davanti a noi, rendendo la nostra gara ancora più complicata. Analizzeremo tutto con attenzione e valuteremo cosa avremmo potuto fare meglio per massimizzare il risultato. Nonostante il risultato, ci sono comunque molti aspetti positivi da portare a casa. Abbiamo mostrato un ottimo passo durante tutto il weekend e, finora, la stagione è stata incoraggiante. Siamo riusciti ad andare a punti nella maggior parte delle gare disputate finora, il che testimonia il grande lavoro che tutti stanno svolgendo. Come squadra siamo in una buona posizione e ci sono molte ragioni per essere ottimisti. Non vedo l’ora di arrivare in Austria e sono entusiasta di scoprire cosa riusciremo a ottenere lì”

Arvid Lindblad: “Soddisfatto della vettura fornita dal team”

“Nel complesso, è stata una giornata discreta, ed è un buon risultato per la squadra riuscire a portare entrambe le vetture a punti ancora una volta dopo Monaco. Detto questo, ci riuniremo con il team per capire cosa avremmo potuto eseguire meglio, perché durante la gara abbiamo perso del tempo. Siamo stati veloci nel secondo e nel terzo stint, ma partire così indietro ci ha costretto a una gara di rimonta, invece di poter sfruttare realmente il nostro passo per guadagnare posizioni. In ogni caso, il team ci ha fornito una vettura competitiva, e di questo sono soddisfatto. Dopo gli ultimi weekend disputati su circuiti particolari, è stato bello mostrare un buon passo anche qui a Barcellona, una pista più tradizionale e ad alta velocità. Speriamo che questo significhi che la vettura sarà adatta anche ai prossimi circuiti, a partire dal ritorno in pista al Red Bull Ring tra due settimane”

Alan Permane, Team Principal: “Sensazioni contrastanti”

“Le sensazioni dopo la gara di oggi a Barcellona sono contrastanti. Dopo un weekend molto positivo, è sembrato che in gara abbiamo fatto un piccolo passo indietro. Le Alpine oggi erano chiaramente più competitive di noi, ma questo dimostra anche che le nostre ambizioni e aspettative sono più elevate rispetto al risultato ottenuto, nonostante entrambe le vetture abbiano concluso a punti in ottava e nona posizione dopo la penalità inflitta a Franco Colapinto. A Miami eravamo molto più lontani dal passo dell’Alpine F1 Team, su un tracciato che presentava anch’esso curve ad alta velocità, quindi da allora abbiamo compiuto un notevole progresso. Analizzeremo certamente il divario tra la prestazione in qualifica e quella in gara: sarà uno dei principali temi di lavoro di questa settimana per capire dove avremmo potuto migliorare. Nel complesso è stato un weekend discreto, ma puntiamo sempre a fare meglio e la squadra lavorerà duramente per apportare importanti miglioramenti in vista dell’appuntamento in Austria”