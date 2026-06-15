F1 | GP Barcellona: Riscatto Alpine con la doppia zona punti

L’ Alpine esce dal Gran Premio di Spagna con un risultato complessivamente positivo, grazie al doppio piazzamento a punti conquistato da Pierre Gasly e Franco Colapinto al termine di una gara ricca di strategie, gestione gomme e situazioni in continua evoluzione. Partiti entrambi fuori dalla top 10, i due piloti sono riusciti a risalire la classifica con una prestazione solida e costante, sfruttando al meglio il passo mostrato in configurazione gara e le opportunità offerte dagli sviluppi della corsa.

La domenica di Barcellona ha rappresentato una sorta di riscatto dopo un sabato più complicato del previsto, con la vettura che ha mostrato un comportamento decisamente più competitivo sul lungo stint rispetto al giro secco. Le scelte strategiche del muretto, unite a pit-stop precisi e a una buona gestione delle gomme, hanno permesso al team di capitalizzare al massimo una situazione inizialmente non semplice, portando entrambe le monoposto in zona punti.

Pierre Gasly: “Se qualcuno mi avesse detto del settimo posto avrei firmato subito!”

“Se qualcuno mi avesse detto venerdì che avremmo chiuso la gara settimi, avrei sicuramente firmato subito! Sono molto soddisfatto della gara di oggi, dove abbiamo fatto praticamente tutto bene e ci siamo messi in condizione di andare a punti dopo una posizione di partenza difficile. Alla fine abbiamo beneficiato della VSC per cambiare gomme passando alle Hard e poi, con alcuni ritiri nelle fasi finali, abbiamo guadagnato altre posizioni. Siamo di nuovo i migliori del centro gruppo, quindi un altro buon risultato per il team e punti importanti per il campionato. Da dove eravamo ieri, è un grande miglioramento, anche se abbiamo ancora alcuni problemi che stiamo lavorando per capire. È stata una settimana molto altalenante per tutti noi, tra alti e bassi, e sono contento che sia finita con un risultato positivo. Sappiamo che il gap con quelli davanti è ancora troppo grande e dobbiamo continuare a spingere per ridurlo. Sono contento e ora è il momento di una piccola pausa prima di concentrarci sull’Austria tra due settimane”

Franco Colapinto: “Ottimo lavoro di squadra”

“È stata una giornata molto migliore e una grande ricompensa per tutto il team riuscire a fare punti con entrambe le vetture, cosa che probabilmente non ci aspettavamo all’inizio del weekend, considerando la prestazione relativa. La macchina era molto migliore in condizioni di gara e il passo ci ha permesso di lottare con quelli davanti. Abbiamo davvero faticato qui con la vettura, quindi uscire con questo risultato è un lavoro straordinario. È stata una gara dura con le gomme e c’è stato più degrado rispetto ad altri eventi, ma come squadra abbiamo fatto le scelte giuste e pit stop puliti, finendo così in una buona posizione. Ottimo lavoro di squadra dentro e fuori dalla pista e punti importanti da portare a Enstone”

Flavio Briatore: “Grande rimonta del team e complimenti a Lewis per la vittoria!”

“È stata una grande rimonta del team oggi considerando da dove siamo partiti. Siamo passati da fuori dalla Top 10 a entrambe le vetture in zona punti. La nostra monoposto sembra performare meglio e essere più competitiva la domenica rispetto al sabato e dobbiamo trovare rapidamente il modo di migliorare la prestazione complessiva. Complimenti a entrambi i piloti per la collaborazione e per aver lavorato come una squadra per massimizzare il risultato e portare a casa più punti possibile, che resta la nostra priorità numero uno. Infine, congratulazioni a Ferrari e a Lewis per la vittoria. È bello vedere un campione come Lewis di nuovo sul gradino più alto del podio”