Formula 1 | McLaren, Norris predica calma: occhio a Ferrari e Mercedes in gara

La bellissima giornata della McLaren a Suzuka si conclude con il terzo posto di Norris in qualifica. Il pilota britannico probabilmente non sarà soddisfattissimo di vedere il suo giovane compagno di squadra Piastri finirgli davanti, ma può essere contento per il grande passo in avanti fatto dalla MCL60 negli ultimi mesi, ed è una conferma quasi sistematica, settimana dopo settimana. Circuiti come quello giapponese mettono in risalto le qualità della monoposto, e domani sarà una bella bagarre quantomeno con la Ferrari e Perez, mentre Verstappen sembra destinato a una vittoria più o meno semplice.

“Penso che lotteremo per le posizioni conquistate oggi, ossia seconda e terza – ammette Norris a Sky. Molto dipenderà dal passo della macchine che sono dietro di noi, ci metteranno in difficoltà, come Perez, perché lui spingerà tanto avendo una macchina più veloce, mentre la Ferrari ha più o meno il nostro stesso passo. Charles è arrivato a mezzo centesimo da noi, non stiamo parlando di un’eternità, quindi anche lui spingerà tanto. La nostra gara sarà con la Ferrari e forse con la Mercedes se riusciranno a progredire tanto, ma al di là di quello siamo in una buona posizione: ho fiducia, possiamo fare tanti punti domani ed è questo il nostro obiettivo”.