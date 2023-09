Formula 1 | McLaren, Piastri non si illude: impossibile lottare con Verstappen

Con una grandissima prestazione, Oscar Piastri ha conquistato la prima fila nel Gran Premio del Giappone. Il talento australiano ha a disposizione da questo weekend la versione aggiornata della McLaren MCL60, mettendosi quindi nelle stesse condizioni che Norris ha potuto avere già a Singapore, quando è riuscito a salire sul podio. L’obiettivo per il giovane pilota del team di Woking è quello di replicare quanto fatto dal compagno di squadra appena una settimana fa, ma esclude categoricamente la possibilità di giocarsi la vittoria con Verstappen.

“E’ stata senza dubbio una buona giornata – ha ammesso Piastri in mixed zone. Chiaramente, sarebbe bello essere più vicini a Max, ma va bene così. Sappiamo che non siamo forti come la Red Bull, e il nostro obiettivo a breve termine è quello di essere il secondo team in pista, pronti ad attaccarli qualora ci fosse l’occasione. Oggi è andata così, perché siamo al secondo e terzo posto in griglia di partenza, siamo molto contenti. E’ stato un buon weekend fino a questo momento, speriamo di continuare così anche domani e fare una bella gara. Lottare con Max domani? No”.