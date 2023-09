F1 | GP Giappone 2023, le strategie: partenza con soft e minimo due soste

Domani mattina alle 7 italiane andrà in scena il Gran Premio del Giappone. Max Verstappen partirà davanti a tutti con la sua Red Bull, e in qualifica ha fatto il vuoto, visto che prima di arrivare a Piastri, secondo, bisogna calcolare quasi sei decimi di tempo sul giro. Dietro ci saranno Norris e Leclerc, terza fila per Perez e Sainz, mentre le Mercedes di Hamilton e Russell si dovranno accontentare della quarta. Secondo la Pirelli, la strategia prevede minimo due soste, visto l’elevato degrado di questo weekend e con le tre mescole più dure disponibili, ossia C1, C2 e C3. La partenza dovrebbe essere su gomma soft, passaggio alle hard tra i giri 13 e 19 e poi nuovamente la bianca tra il giro 31 e il 37 sui 53 previsti domani.

La seconda strategia possibile prevede l’utilizzo di tutte e tre le mescole: partenza con medie, box per hard tra il 14° e il 20° giro, poi dentro per le soft tra il 37° e il 43°. Possibile anche una soluzione soft/hard/soft, mentre sembra esclusa la quarta opzione, ossia partenza con soft e box per hard tra i giri 18 e 25 per poi concludere la gara.