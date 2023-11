Formula 1 | McLaren, altra qualifica da dimenticare per Norris

Ancora una volta Lando Norris non è riuscito ad approfittare della grande competitività della sua McLaren, e si è dovuto accontentare della settima posizione nelle qualifiche del Gran Premio di San Paolo in Brasile. Il britannico però non vuole pensarci troppo ed è già focalizzato innanzitutto sulla giornata dedicata alla Sprint Race, e poi si concentrerà sulla gara principale di domenica, laddove potrà sfruttare il passo della sua MCL60 per rimontare e pensare, perché no, anche al podio.

“E’ andata alla grande onestamente – ha dichiarato Norris. La macchina era fantastica ed eravamo veloci per fare la pole position. Peccato per quanto accaduto, ma non saprei cosa pensare perché la vettura era in grado di conquistare quantomeno la prima, quindi è un’altra qualifica deludente, ma possiamo riscattarci. Il weekend è ancora lungo, guardo già a domani e la macchina va bene. Non so come si comporterà sul bagnato e che tempo è previsto per sabato e domenica, ma sull’asciutto siamo abbastanza veloci”.