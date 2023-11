F1 | GP Brasile, Aston Martin torna competitiva: seconda fila tutta verde a Interlagos

La pista di Interlagos ha segnato, almeno per il momento, la resurrezione dell’Aston Martin che complice la situazione meteo (i piloti hanno completato un solo giro in Q3, a causa dell’arrivo della pioggia nei minuti conclusivi) ha piazzato le proprie monoposto in seconda fila. A vincere la lotta interna alla scuderia di Silverstone è stato Lance Stroll, con il canadese che ha preceduto il compagno di squadra Fernando Alonso per soli 43 millesimi. Un’ottima risposta per il team di Lawrence Stroll, le cui ultime gare avevano segnato evidenti passi indietro rispetto alle prestazioni della prima metà di stagione.

“La macchina ci ha dato delle belle sensazioni per tutta la sessione – ha dichiarato Lance Stroll al termine delle qualifiche – Il Q3 è stato davvero insidioso, il mio giro è stato piuttosto brutto però le condizioni erano molto variabili. Ho fatto qualche bloccaggio, ho perso qualche punto di corda, ma alla fine il mio giro è stato sufficiente per il terzo posto che è un grande risultato”.

Il canadese, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Per noi sono stati dei weekend un po’ complicati, ad Austin ho fatto una bella gara ma poi qualche giorno dopo in Messico è stato invece durissimo. Oggi invece è stata una grande giornata”.