F1 | Aston Martin, Alonso torna in seconda fila ad Interlagos

Fernando Alonso può tirare un sospiro di sollievo dopo una striscia di weekend negativi. Dopo due ritiri consecutivi – ad Austin e in Messico – e diversi problemi legati allo sviluppo della vettura, Fernando e la Aston Martin tornano ad ai risultati a cui ci hanno abituato all’inizio dell’anno. La seconda fila sarà completamente verdone, con Lance Stroll in terza posizione e lo spagnolo a seguire in quarta. Sin dall’inizio della qualifica l’asturiano sembra avere le carte in regola per mettersi tra i primi dieci, sebbene al termine del Q1 i primi quindici siano racchiusi in mezzo secondo, un record. Alonso riesce comunque a farsi strada tra gli avversari, ed è un dei primi a concludere il giro all’inizio del Q3, mentre le nuvole arrivano minacciose, pronte a scatenare la tempesta. Ora, la speranza è che la pioggia resti lontana dal circuito nelle prossime sessioni: Fernando ha bisogno di punti importanti per il campionato, dove è quinto a pari punti con il connazionale Carlos Sainz.

“Credo che negli ultimi gran premi abbiamo sperimentato un po’, partendo dalla pit-lane e modificando i set-up. c’era bisogno di un bel risultato qui in Brasile, per entrambe le vetture e per ritrovare un po’ di speranza all’interno del team. Il risultato di oggi dimostra che abbiamo capito delle cose e che siamo ancora piuttosto competitivi. Sappiamo ciò che stiamo facendo – dichiara, sicuro, Fernando – spero sia un weekend pulito, sia per la gara che per la Sprint: spero più che altro di non ritrovare la stessa pioggia di oggi”.