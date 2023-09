Formula 1 | McLaren, aggiornamenti anche sulla vettura di Piastri in Giappone

La rimonta della McLaren dal Gran Premio d’Austria in poi è sotto gli occhi di tutti. Da quel momento, quindi sei weekend, la scuderia di Woking ha conquistato 122 punti, finendo sempre in top ten con almeno una delle due monoposto e piazzandosi al momento in quinta posizione nel campionato costruttori. Dopo un inizio disastroso, complice una vettura non all’altezza, Norris e Piastri (fresco di rinnovo) hanno a disposizione una MCL60 costantemente aggiornata e in grado di lottare per il podio quasi in ogni gara. A Suzuka, dopo il bellissimo secondo posto del britannico a Singapore e la rimonta di Piastri fino al settimo posto, anche il neozelandese avrà a disposizione gli aggiornamenti montati sulla macchina di Lando a Marina Bay, così da poter attaccare le posizioni importanti con entrambi i piloti.

“Inizio fantastico di questo back to back con il secondo posto di Singapore – ha detto Norris. Il team ha lavorato duramente per continuare a migliorare la vettura e gli aggiornamenti ci hanno favorito. Il Gran Premio del Giappone lo attendo sempre con ansia: l’atmosfera è incredibile e i fan sono super creativi, mentre il circuito di Suzuka può essere sì impegnativo, ma il layout è estremamente divertente. Il nostro obiettivo è quello di portare a casa dei punti importanti”.

“Sono davvero emozionato per la mia prima gara in Giappone – ha ammesso Piastri. Ho imparato un po’ di giapponese a scuola, quindi vedremo cosa mi ricorderò. Ci sarà una fantastica atmosfera, il che aggiunge sempre emozione in un weekend di corse. Il circuito sembra molto bello, tutti vogliono guidare qui, quindi sono impaziente di sperimentarlo per la prima volta. Ci saranno dei nuovi pezzi sulla mia vettura, e questo è sicuramente entusiasmante. A Singapore avevo un buon passo e ho recuperato dieci posizioni, quindi spero di migliorare quella prestazione e finire di nuovo in zona punti”.