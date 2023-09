Formula 1 | Gran Premio del Giappone: l’anteprima e le statistiche della Ferrari

La Formula 1 si sposta a Suzuka per la seconda gara della doppietta in estremo oriente, il Gran Premio del Giappone. Il circuito è tra i più amati dai piloti per le curve storiche che lo caratterizzano e per la passione dei tifosi giapponesi, che affollano gli spalti parteggiando per tutti i concorrenti in pista oltre che per l’idolo locale Yuki Tsunoda. Suzuka, celebre per essere l’unico tracciato a forma di otto nel campionato del mondo, presenta diverse variazioni altimetriche e tratti con curve da alta velocità che si alternano a settori più lenti particolarmente impegnativi come la chicane che precede il traguardo. Tra i punti che sono ormai entrati nella leggenda della Formula 1 ci sono il tratto iniziale, con la serie di esse in rapida successione, la Spoon Curve, un semicerchio con raggio costante in contropendenza, e la mitica velocissima 130R, una piega da brividi che con le attuali monoposto si affronta praticamente in pieno.

Carico medio, motore e gomme sotto pressione. Il carico aerodinamico richiesto è medio-basso e uno degli obiettivi è cercare di gestire nel modo migliore le gomme, messe alla frusta dalle tante curve da alta velocità. Ci sono quattro frenate impegnative e la pista è severa anche con le power unit, specie per il motore endotermico, che resta al massimo regime per oltre il 70% del giro.

STATISTICHE FERRARI IN FORMULA 1

GP disputati 1067

Stagioni in F1 74

Debutto Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi rit.)

Vittorie 243 (22,77%)

Pole position 246 (23,05%)

Giri più veloci 259 (24,27%)

Podi totali 803 (25,08%)

STATISTICHE FERRARI IN GIAPPONE

GP disputati 36

Debutto 1976 (C. Regazzoni 5°; N. Lauda rit.)

Vittorie 7 (19,44%) | (1987 – 1997 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004)

Pole position 10 (27,78%)

Giri più veloci 7 (19,44%)

Podi totali 24 (22,22%)