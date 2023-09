Formula 1 | McLaren, maxi rinnovo per Piastri fino alla stagione 2026

Formula 1 McLaren Piastri – Le buone performance mostrate all’esordio con la MC60 hanno spinto il management della McLaren a rinnovare la propria fiducia nei confronti di Oscar Piastri. Con una nota pubblicata questa mattina, infatti, la scuderia inglese ha ufficializzato l’estensione del contratto riguardante il pilota australiano fino alla fine della stagione 2026, puntellando di fatto una line-up giovane e di talento che comprende anche Lando Norris, il cui accordo andrà in scadenza alla fine del 2025. Una notizia importante che ribadisce il piano a medio-lungo termine della compagine capitanata da Zak Brown e Andrea Stella, tra la’altro protagonista di una crescita continua nel corso di questo campionato.

Piastri, ricordiamo, ha sofferto la poca competitività della MCL60 ad inizio stagione, ma con l’arrivo del nuovo pacchetto aerodinamico in Austria è riuscito a migliorare le proprie performance, sfiorando il podio nelle corse di Silverstone e Budapest. Un bottino di spessore, considerando la poca esperienza al volante di una vettura di Formula 1, che il giovane talento di Melbourne intende migliorare nel proseguo di questa parentesi della carriera a Woking.

“Sono entusiasta di estendere la mia partnership con la McLaren per così tanti anni”, ha affermato il portacolori della scuderia inglese. “Voglio lottare per la prima fila con questa squadra e dal mio punto di vista sono già state gettate delle ottime basi per il futuro. L’accoglienza che ho ricevuto ad inizio anno mi ha fatto sentire a casa, senza contare l’impegno constante della squadra per farmi sentire a mio agio in vettura. E’ qualcosa che ho molto apprezzato e che mi ha portato a sognare un futuro a lungo termine qui dentro. La stabilità è un enorme vantaggio nella Formula 1 attuale e averla in un marchio prestigioso come la McLaren mi dà un’enorme tranquillità. Non vedo l’ora di continuare”.

