Formula 1 | Leclerc tesse le lodi di Verstappen: mondiale meritatissimo

Nel Gran Premio del Qatar in scena in questo weekend sul tracciato di Losail, Max Verstappen si laureerà molto probabilmente campione del mondo di Formula 1 per la terza volta consecutiva. Non ci sono state discussioni quest’anno: l’olandese e la Red Bull hanno fatto piazza pulita, lasciando pochissime briciole agli avversari. Bastano solo tre punti affinché il campionato venga chiuso anche per quanto concerne la matematica, e questo può accadere già nella Sprint Race di domani. Charles Leclerc, dopo una stagione difficile, tesse le lodi del rivale dello scorso anno.

“Max è bravissimo – ha detto Leclerc a Sky. Gareggiamo insieme dai tempi dei kart, e sicuramente è solo questione di tempo prima che conquisti il suo terzo titolo mondiale. Se lo merita pienamente, perché ha fatto ancora una volta una stagione incredibile ed è stato consistente in tutte le condizioni possibili e in ogni pista, quindi bravo lui, tutto meritato”.