Ferrari | Sainz stimolato dalla sfida con Mercedes

La Ferrari si è dovuta rassegnare fin da subito a defilarsi per la lotta mondiale in questa stagione. In realtà, nessuna squadra è riuscita a contrastare minimamente il dominio Red Bull, e dopo diverse peripezie e tante correzioni in corsa sulla SF-23, la Scuderia di Maranello è in piena lotta con la Mercedes per il secondo posto nel mondiale costruttori. Infatti, sono soltanto 20 i punti di distacco tra i due team, con la Rossa in netta ripresa nelle ultime settimane, e questo stimola in qualche modo Carlos Sainz, il quale approccia così al Gran Premio del Qatar di questo weekend.

“Per la squadra è sicuramente una bella sfida – ha detto Sainz. E’ stimolante lottare per il secondo posto costruttori, ti dà motivazione e ti permette di rimanere concentrato al massimo per dare intensità alle ultime sei gare della stagione. So che non è bello dirlo, perché questa lotta non è quello che la Ferrari vuole, però penso sia una buona pratica per tutta la squadra in vista del futuro”.