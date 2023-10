Mercedes, Wolff crede nel secondo posto nel Costruttori

Nel fine settimana del GP del Qatar, alle spalle di Max Verstappen, dovrebbe accendersi la sfida per il secondo posto nel Costruttori, con gli uomini Mercedes che hanno l’obiettivo di mantenere la posizione nei confronti di una Ferrari che nell’ultimo mese si è pericolosamente avvicinata in classifica. Maranello dista adesso soltanto venti lunghezze e non è un mistero che anche la Rossa punti a chiudere il mondiale come seconda forza in classifica.

Toto Wolff è consapevole che la Mercedes ha dovuto limitare i danni a Suzuka, ma confida di poter vedere le proprie monoposto davanti alle Ferrari già a Lusail.

“In Giappone abbiamo cercato di limitare i danni in ottica secondo posto Costruttori – le parole di Wolff – Adesso mancano sei gare alla fine del campionato e non vediamo l’ora di lottare con la Ferrari. Daremo tutto per stare davanti, già da Lusail. Torniamo in Qatar per la prima volta dal 2021 e la pista ci piace molto. L’unica incognita è che la nostra auto ha bisogno di un po’ di tempo per essere messa a punto e questo fine settimana avremo solo un turno di prove libere”.

