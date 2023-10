Formula 1 | Leclerc e Hamilton sotto investigazione, rischiano la squalifica

Potrebbe verificarsi un colpo di scena per quanto riguarda il risultato del Gran Premio degli Stati Uniti. La FIA, tramite Jo Bauer ha fatto sapere che le vetture di Leclerc e Hamilton sono attualmente sotto investigazione per una presunta irregolarità al fondo, ed entrambi i piloti rischiano la squalifica dalla gara. Se ciò dovesse essere confermato, sarà podio per Carlos Sainz, e ovviamente questo andrebbe a intaccare anche la classifica costruttori, con la Mercedes che ricordiamo ha guadagnato altri tre punti nei confronti della Ferrari. Nello specifico, Jo Bauer ha dichiarato che sulle vetture numero 16 e 44 è stato effettuato un controllo fisico del fondo e dell’usura delle assi. Le slitte ubicate nella zona -825 ≥ XR ≥ – 1025 risultano non conformi all’articolo 3.5.9 e) del Regolamento Tecnico di Formula 1 2023. Attendiamo notizie ufficiali in merito alla decisione dei commissari, ovviamente vi faremo sapere al più presto.



