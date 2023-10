Formula 1 | Leclerc e Hamilton squalificati dal Gran Premio degli Stati Uniti

Con due note diramate pochissimi minuti fa, la FIA ha squalificato Lewis Hamilton e Charles Leclerc dal Gran Premio degli Stati Uniti 2023. La Mercedes e la Ferrari dei due piloti, dopo un’analisi post gara da parte della Federazione attraverso la persona di Jo Bauer, sono state trovate con un fondo e l’usura degli assi non conformi al regolamento tecnico, e dopo aver sentito i rappresentanti dei team, i commissari hanno deciso di estromettere i due contendenti dalla classifica finale. Una mazzata, specialmente per il sette volte campione del mondo, arrivato secondo al traguardo. Da Norris in poi quindi scalano tutti, con Sainz che guadagna il terzo gradino del podio.

SENTENZA (UGUALE PER I DUE PILOTI)

Gli steward hanno ascoltato i rappresentanti dei team delle macchine di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, il Delegato Tecnico, il Direttore Monoposto FIA e il Direttore Tecnico Monoposto FIA. Durante l’udienza, i team hanno riconosciuto che la misurazione eseguita dal team tecnico della Federazione fosse corretta, affermando che l’elevata usura degli skid pad fosse probabilmente il risultato della combinazione unica della pista accidentata e il programma della Sprint Race, il quale ha ridotto al minimo il tempo per controllare la macchina prima della gara. Gli steward sottolineano che spetta ai team garantire che la vettura sia conforme ai regolamenti in ogni momento durante un evento. In questo caso particolare, lo slittamento posteriore nell’area definita nella relazione del Delegato Tecnico era al di fuori delle soglie delineate nell’Articolo 3.5.9 e) del Regolamento Tecnico FIA di Formula 1, che include una tolleranza per l’usura. Pertanto, viene irrogata la sanzione standard per la violazione del Regolamento Tecnico.