F1 | Sainz è l’unica soddisfazione della Ferrari al COTA

Carlos Sainz ha chiuso al quarto posto al COTA. In una giornata parecchio negativa per la Ferrari, il pilota spagnolo è riuscito a mettere una pezza sfiorando anche la lotta per il terzo posto del podio con Norris. Al contrario di quanto accaduto con Leclerc, il #55 ha eseguito la giusta strategia, ovvero quella delle due soste, mostrando un buon ritmo gara specialmente con macchina più scarica. La Mercedes ha guadagnato tre punti nel mondiale costruttori sulla Rossa, non tantissimo in una pista che ha visto la SF-23 parecchio in difficoltà.

“Più di così non potevamo fare – ha detto Sainz in mixed zone. Abbiamo fatto tutte le scelte giuste, il passo era buono, specialmente nel secondo e terzo stint. Siamo riusciti a spingere al massimo e concludere al meglio le nostre battaglie, e il podio era molto vicino, cosa che ieri ci sembrava davvero difficile. La Mercedes ha un passo molto forte e i punti si fanno la domenica, ma ci proveremo perché possiamo fare errori, sia noi che loro, e ci toglieremo punti a vicenda”.