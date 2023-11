Formula 1 | La McLaren è la seconda forza del mondiale

Con il secondo posto di Lando Norris, la McLaren ha completato il trittico di gare americane facendo più punti di tutti, Red Bull esclusa. Da Silverstone in poi, sono nove i podi per la squadra di Woking in questa stagione. Una seconda parte di 2023 straordinaria per lo storico team inglese, una grandissima base di partenza in vista di un 2024 che potrebbe riservare sorprese e soddisfazioni. Nelle ultime tre gare, la MCL60 si è comportata meglio del previsto, dando anche del filo da torcere a Verstappen, quantomeno in alcune occasioni. Qualche rimpianto per Piastri, il quale non ha certo ottenuto risultati importanti, più per sfortuna che per altro.

“Torniamo a casa con più trofei e punti importanti – ha detto Andrea Stella, team principal della McLaren dopo la gara del Brasile. Con Lando abbiamo dei sentimenti contrastanti: da un lato possiamo essere soddisfatti, perché è stato l’unico a poter competere con Verstappen, ma nel corso della gara abbiamo visto come Max abbia ancora del vantaggio in termini di prestazioni, c’è del lavoro da fare per colmare quel divario. Ha guidato comunque in modo impressionante”.

“Per quanto riguarda Oscar, la sua gara è stata compromessa dall’incidente in partenza: la squadra ha fatto un lavoro eccezionale per riparare il danno durante la bandiera rossa, era abbastanza importante, e i ragazzi sono riusciti a rimetterlo in pista. Nonostante questo, la monoposto aveva ancora dei problemi su importanti componenti aerodinamiche, registrando un significativo deficit in termini di tempo sul giro per tutta la gara. Tuttavia ha acquisito esperienza su una pista del tutto nuova per lui. Abbiamo conquistato 63 punti su tre piste che non si adattavano perfettamente alla MCL60, e questo è incoraggiante”.