Formula 1 | Aston Martin torna a brillare grazie al fenomeno Alonso

Dopo settimane molto difficili, l’Aston Martin è tornata a brillare in Brasile. Fernando Alonso, autore di un weekend e soprattutto di una gara straordinaria a Interlagos, ha conquistato il podio dopo più di due mesi, da quel secondo posto di Zandvoort. Lo spagnolo ha battuto in volata Sergio Perez, bruciandolo sul traguardo per 53 millesimi, in un duello ben studiato fino all’ultimo metro. Ha fatto benissimo anche Lance Stroll, quinto, sintomo di una monoposto che evidentemente si è ben adattata alle caratteristiche del tracciato Paulista.

“Il risultato di oggi è una grande ricompensa per il duro lavoro svolto negli ultimi mesi – ha detto Mike Krack, team principal dell’Aston Martin dopo il Brasile. Abbiamo avuto alcune gare difficili, ma ringrazio tutti i ragazzi che si sono dedicati per ottenere il risultato di Interlagos: si è visto cosa siamo in grado di ottenere, e Fernando ha guidato con grande intelligenza e abilità. Negli ultimi giri ha fatto vedere al mondo quanto sia sempre un grande pilota. Lance è stato bravissimo a superare entrambe le Mercedes, tenere dietro la Ferrari e raggiungere Sergio e Fernando alla fine. Questo dimostra cosa siamo capaci di fare quando diamo ai nostri piloti una vettura veloce, si comportano in modo eccezionale. Festeggeremo questo risultato, ma il lavoro per colmare il divario con le squadre che ci precedono continua”.