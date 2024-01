Formula 1 Aston Martin Krack – La stabilità regolamentare tra il 2023 e il 2024 porterà la griglia a compattarsi, parola di Mick Krack. Secondo il Team Principal dell’Aston Martin, molte squadre seguiranno la filosofia aerodinamica introdotta dalla Red Bull lo scorso anno, aspetto che causerà un livellamento delle prestazioni di vettura in vettura. Una condizione che andrà via via confermandosi di gara in gara e che quasi certamente offrirà delle domeniche più spettacolari, specialmente nelle zone “nobili” della graduatoria assoluta.

Krack e le aspettative sul 2024

“Credo che tutti cercheranno di andare nella direzione della Red Bull. Inoltre abbiamo sentito che Ferrari e Mercedes attueranno dei profondi cambiamenti ai loro concept e quindi siamo tutti curiosi di capire che tipo di cambiamenti ci saranno sulla griglia. Ad ogni modo, la stabilita regolamentare porrà particolare accento sulle operazioni di pista. le vetture stanno tutte vicine e i piccoli dettagli potrebbero fare una grossa differenza. I distacchi non potranno che ridursi, ma sarei sorpreso se ci fossero grandi scostamenti rispetto a dove siamo ora”.

Aston Martin, i numeri della stagione

Dopo l’expoloit di inizio stagione, ricordiamo, Aston Martin non è riuscita a contenere il ritorno in classifica di Mercedes, Ferrari e McLaren, aspetto che l’ha portata a chiudere quinta nel mondiale Costruttori. Un risultato per certi versi deludente, ma che appare comunque come un grosso miglioramento rispetto alle tante difficoltà affrontate nel 2022, primo anno delle nuove vetture end effetto suolo.