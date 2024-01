Formula 1 | McLaren, accesa per la prima volta la MCL38 [VIDEO]

Formula 1 McLaren MCL38 – Momenti di grande emozione questa mattina a Woking, casa della McLaren. In attesa della presentazione ufficiale della vettura prevista per il 14 febbraio, i tecnici della scuderia inglese hanno effettuato il primo fire-up della MCL38, inaugurando di fatto la stagione della conferma dopo i buoni riscontri raccolti lo scorso anno. McLaren, ricordiamo, ha concluso l’ultimo campionato in crescendo, grazie non solo al talento dei propri piloti – Oscar Piastri e Lando Norris – ma anche ad un ottimo sviluppo aerodinamico, e si aspetta di proseguire su questa strada anche nel 2024.

Roaring into life… 😍 We've fired-up for the first time in 2024! A key milestone in the car build process. 🧡#WhateverItTakes pic.twitter.com/VP6zXES2qj — McLaren (@McLarenF1) January 30, 2024