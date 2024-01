Formula 1 | McLaren, Norris entusiasta della sfida interna con Piastri

Formula 1 McLaren Norris – In una chiacchierata concessa alle colonne di motorsport.com, Lando Norris non ha nascosto la propria soddisfazione per il rapporto che si è instaurato con Oscar Piastri, suo compagno di scuderia in McLaren, precisando come entrambi abbiano offerto un contributo fondamentale nella crescita della squadra nel 2024. Grazie al talento dell’inglese, unito alla freschezza dell’australiano, la compagine inglese è riuscita a risalire dal fondo dello schieramento, arrivando spesso e volentieri a battagliare per le posizioni di vertice della classifica. Una condizione che il team si aspetta di confermare anche nel 2024.

Norris e le parole al miele per Piastri

“L’anno scorso è stata una bella sfida per me e penso che lavoriamo molto bene insieme. Oscar è un pilota di grande talento e un gran lavoratore. Gareggiare con cui e contro di lui è stato bello. Mi ha dato una spinta in più. Può non piacerti, ma avere un compagno di squadra che ti spinge a dare il 100% è qualcosa che aiuta sotto tutti i punti di vista. Ti spinge a renderti migliore. Tutto ciò si è verificato l’anno scorso. Ha aiutato molto la squadra e credo che abbiamo lavorato bene insieme, anche perchè ci siamo sempre posti gli stessi obiettivi. Vogliamo diventare campioni e vincere delle gare. Non lo faremo odiandoci, ma andando d’accordo e lavorando sempre nella stessa direzione”.