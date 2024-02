Formula 1 | Inizia la seconda stagione in Alpine di Pierre Gasly

La stagione 2024 sarà la seconda di Pierre Gasly in Alpine. Il team francese è in cerca di riscatto dopo i pessimi risultati dello scorso anno, a parte quei due podi, forse un po’ casuali di Monaco e Zandvoort. L’ex pilota della Red Bull adesso ha sicuramente più conoscenza della squadra, e per sua stessa ammissione avrà l’occasione di “aggredire” il campionato, cosa che evidentemente non è accaduta nel 2023. La livrea della A524 è prevalentemente nera e con tinte azzurre ai lati in una delle due versioni presentate, l’altra invece richiama il rosa BWT dello sponsor principale, come potete vedere dalla nostra gallery in allegato all’articolo.

“Mi trovo in una posizione migliore rispetto a dodici mesi fa – ha ammesso Gasly. Adesso conosco benissimo tutte le persone con le quali lavoro, tutti i processi interni e come ottenere il meglio da chi mi circonda e da me stesso. E’ bello avere continuità e costruire sulle basi create nel 2023. Mi sento fiducioso nel rapporto con il team e con i ragazzi e ragazze attorno a me. Ci siamo evoluti nel corso dell’anno, adesso ho fiducia, so di poter aggredire la stagione e massimizzare a pieno il potenziale della squadra”.