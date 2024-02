F1 | Nuova Alpine A524, l’emozione di Esteban Ocon

Con la presentazione della A524, l’Alpine ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione di Formula 1, quella che dovrà vedere la squadra francese riscattarsi dopo l’anonimato del 2023, chiuso al sesto posto nella classifica costruttori e ben lontana dall’Aston Martin, quinta. Esteban Ocon, confermatissimo anche per questa nuova annata non nasconde l’emozione nel vedere la nuova monoposto, più nera del solito, ma si spera anche più veloce, anche se le voci trapelate nelle scorse settimane non lasciano troppo spazio all’ottimismo, ma di questo ne potremo parlare soltanto dal Bahrain in poi.

“Inutile dire come sia super emozionato per la stagione che sta per cominciare – ha detto Ocon. Sono impaziente di tornare in macchina e correre di nuovo: questo periodo dell’anno è emozionante, è il momento in cui vediamo il risultato degli sforzi della squadra. Ho visto i disegni, sono stato al simulatore ma chiaramente non ho ancora provato la vettura dal vivo. Dovrò aspettare fino allo shakedown, ma questo momento è stupendo per il team perché è il culmine di migliaia di ore di lavoro. Come pilota ho la pelle d’oca quando salto sulla monoposto per la prima volta e rilascio il limitatore fuori dalla corsia box. Quel momento è ormai vicino con la A524 e non vedo l’ora di iniziare”.