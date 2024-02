F1 | Horner non vuole dimettersi, è scontro con Jos Verstappen e Helmut Marko?

La bufera attorno a Christian Horner, team principal della Red Bull sembra ben lontana dal dilatarsi. Sul britannico sono infatti piovute delle accuse di comportamenti inappropriati da parte di un/una dipendente dell’azienda austriaca e che ha lavorato a stretto contatto proprio con il 50enne di Leamington Spa, e il tutto sarebbe accaduto nelle scorse settimane. Alcune fonti parlando di giochi di potere volti a defenestrare, di fatto, il capo del muretto della Red Bull. Sono state già avviate delle indagini interne, e venerdì ci sarà l’udienza, ma come riferito dalla stampa tedesca è probabile che quella non sarà la giornata decisiva, perché potrebbe volerci un po’ di tempo per esaminare il tutto. Stando a quanto riportato da Motorsport-Total, sarebbero già state sentite altre figure all’interno dell’azienda Red Bull. Ricordiamo che il prossimo 15 febbraio sarà presentata la RB20, e viste anche le volontà provenienti da Salisburgo, una decisione sarà presa entro quella data, vista anche la fretta manifestata dalla casa madre in quel breve comunicato. Horner ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento sulla situazione, e ha anche rispedito al mittente le richieste di dimissioni.

Pare, sempre per conto dei media tedeschi e olandesi che anche Bernie Ecclestone stia provando a calmare un po’ le acque e consigliare al meglio il team principal inglese, ma lui non ci vuole sentire. Stando ancora a Motorsport-Total, pare che la famiglia Verstappen sia “coinvolta” in questa situazione: la notizia infatti è trapelata da De Telegraaf, giornale molto vicino alle vicende di Max, e sembra che il rapporto tra Horner e Jos, papà del tre volte campione del mondo ed ex pilota, tra le altre, di Benetton, Arrows e Minardi non sia dei migliori, anzi, il giornale tedesco parla addirittura di “gravemente danneggiato”, e in tutto questo cresce la figura, sempre più ingombrante, di Helmut Marko, con il quale i rapporti si sarebbero incrinati irrimediabilmente negli ultimi mesi, e qualche voce era pure uscita alla fine del 2023, con Christian Horner prontissimo a smentire qualsivoglia diceria. La stessa Red Bull ovviamente vuole evitare qualsiasi danno di immagine, e la possibilità che Horner non sarà presente nel giorno della “nascita” della RB20 è più concreta che mai.