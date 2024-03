Formula 1 | Futuro Sainz, la Red Bull ci pensa davvero

La bellissima vittoria di Carlos Sainz in Australia non ha fatto altro che alimentare voci sul futuro dello spagnolo, di fatto senza un contratto ancora per il 2025. Il pilota della Ferrari ha dimostrato ancora una volta velocità e costanza, specialmente in gara: il madrileno è un passista, e quando ha a che fare con una vettura che sente sua, offre prestazioni del genere. Non è capitato spesso negli ultimi anni, ma quando tutto gira, può fare veramente bene, e lo ha fatto vedere anche a Melbourne. Chiaramente gli occhi dei top team non possono che guardare alle prestazioni di Sainz, e se il suo futuro sembrava essere scritto in Audi fino a qualche mese fa, il mancato rinnovo con la Ferrari (probabilmente con due anni di anticipo rispetto al previsto, ndr) ha aperto nuovi scenari.

Horner: “Sainz ha bisogno di tempo per decidere”

La Mercedes è alla ricerca di un pilota per sostituire Lewis Hamilton, prossimo alla Rossa, ma obiettivamente a Brackley non possono garantire, quantomeno adesso, una macchina competitiva al buon Carlos, il quale brama un progetto che gli dia la possibilità di vincere il campionato. Sauber, anch’essa, ci sentiamo di escluderla per il 2025, non all’altezza della situazione in attesa dell’arrivo di Audi. Gira e rigira, la pista più calda potrebbe essere proprio quella che vede lo spagnolo tornare a casa, ossia alla famiglia Red Bull, laddove tutto iniziò nel 2015 con la Toro Rosso, proprio con Max Verstappen compagno di squadra. Il team principal Christian Horner, d’altronde, non fa mistero, e tra una guerra interna e l’altra, strizza l’occhio a Sainz: “Sulla base di una prestazione come quella di Melbourne, non posso escludere alcuna possibilità, quindi penso che lui abbia soltanto bisogno di tempo per prendere una decisione”.

Parole che sembrano piuttosto chiare e che fanno eco a quelle rilasciate nel dopo gara, quando disse che Red Bull sta monitorando la situazione di un pilota comunque forte e attualmente senza contratto. L’ultima frase però sembra essere inequivocabile: “Ha bisogno di tempo per prendere una decisione”. Significa che una proposta è già arrivata sul tavolo di Sainz da parte del team di Milton Keynes?