F1 | Ferrari: GP Cina, rimonta parziale per Leclerc e Sainz

Al ritorno del Gran Premio di Cina in campionato la Ferrari ha raccolto un quarto e un quinto posto con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Di buono da portare a casa dal weekend di Shanghai ci sono i punti conquistati, 31 compresa la Sprint Race di ieri, secondo miglior bottino dietro alla Red Bull. Rispetto alle posizioni di partenza dopo una qualifica difficile c’è stata dunque una rimonta che non è bastata – e si è trattato della prima volta in questa stagione – per salire sul podio.

Ferrari, GP Cina: strategie e gestione

Scattando dalla sesta e dalla settima posizione sulla griglia, la squadra ha dovuto impostare una strategia che consentisse a Charles e Carlos di recuperare senza perdere tempo in un treno di vetture con DRS. La partenza delle due Ferrari non è stata buona, visto che entrambe sono state superate da George Russell, e questo ha complicato ulteriormente la situazione. Il monegasco è riuscito a superare il pilota della Mercedes dopo nove tornate riuscendo poi a girare con un buon passo con le gomme medie che è riuscito a far durare più dei diretti rivali e quanto Lando Norris. Più difficile è stata la prima parte di gara di Carlos che al giro 17 è stato richiamato ai box per montare gomme Hard tornando in pista decimo.

Uno dei momenti chiave è stata la Virtual Safety Car introdotta al giro 21 dalla direzione gara dopo lo stop in pista di Valtteri Bottas, poi diventata Safety Car vera e propria. A quel punto Charles ha effettuato la sua unica sosta per passare a gomme hard perdendo metà del tempo rispetto al consueto e risalendo così in terza posizione alle spalle di Max Verstappen e Norris e davanti a Sergio Perez. Anche Carlos ha beneficiato dei pit stop altrui risalendo fino alla quinta posizione. Alla ripartenza Leclerc e Sainz non sono riusciti a tenere il passo dei migliori con la mescola Hard e così il monegasco ha dovuto cedere la terza piazza a Perez. Anche Sainz, costretto ad allungare il proprio stint con le Hard, ha perso una posizione scivolando sesto dopo essere stato superato da Alonso. Fernando aveva però pneumatici Soft e prima di fine gara ha dovuto effettuare un’altra sosta restituendo la posizione a Carlos che è giunto sul traguardo quinto alle spalle del compagno di squadra.

Rotta sulla Florida. Il Mondiale si ferma per una settimana. Si torna in pista per la sesta gara della stagione a Miami, ultima appuntamento prima dell’inizio della parte europea della stagione.