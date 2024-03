Formula 1 | Haas a punti per la seconda gara consecutiva

Per la seconda gara consecutiva, la Haas ha chiuso in zona punti, ma questa volta lo ha fatto con entrambe le macchine: Hulkenberg e Magnussen si sono classificati in nona e decima posizione, approfittando sicuramente dei ritiri e problemi dei top, ma questo vuol dire comunque fare meglio degli avversari diretti, replicando, anzi, migliorando quanto visto a Jeddah. Il tedesco è scattato dalla sedicesima posizione con le hard, allungando il primo stint rispetto agli altri e sorpassando Magnussen, il quale è comunque riuscito a tenere il passo piazzandosi alle spalle del compagno di squadra e mettendosi davanti ad Albon, unica Williams in gara e ancora con zero punti in classifica. Dopodiché, l’incidente di Russell ha favorito anche il danese, e adesso la squadra statunitense occupa il settimo posto in classifica costruttori, scavalcata sì dalla Racing Bulls, ma comunque ben piazzata rispetto alle attese della vigilia di questo mondiale.

“Gara fantastica con due macchine a punti, non accadeva da Austria 2022 – ha detto Ayao Komatsu, team principal della Haas. Dopo le qualifiche non esaltanti, mi aspettavo un passo migliore, ma addirittura avere due vetture in top dieci è meglio di quanto pensassi. Questo dimostra come bisogna essere lì per cogliere ogni opportunità. Devi fare tutto alla perfezione per occupare le ultime posizioni disponibili. Non siamo stati perfetti, quindi possiamo migliorare, ma sono molto felice per la squadra. Sia Nico che Kevin hanno fornito una prestazione brillante, così come i ragazzi al pit-stop, quando la situazione si è rivelata più critica, portando i nostri piloti davanti alla concorrenza. Gran lavoro di squadra, sono molto felice”.