Formula 1 | Ferrari, Vasseur non è soddisfatto: lavoro non all’altezza sulla gestione gomme

La Ferrari ha deluso, c’è poco da fare. Nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, la Scuderia di Maranello non è riuscita a fare meglio del sesto posto con Charles Leclerc, il quale dovrà inseguire, oltre alla Red Bull, anche Mercedes, McLaren e Alfa Romeo in partenza. E’ andata decisamente peggio a Carlos Sainz, undicesimo e quindi impossibilitato a giocarsi una posizione in top ten. Lavoro non all’altezza evidentemente, soprattutto nella gestione di alcune risorse, come le gomme, cruciali in questo weekend magiaro per via dell’Alternative Tyre Allocation.

“La nostra prestazione odierna non ha nulla a che fare con il nuovo format, che è uguale per tutti – ha ammesso Fred Vasseur, team principal della Ferrari. Abbiamo faticato ad avere un quadro chiaro della situazione prima della sessione e non sono soddisfatto perché credo che non sia stato fatto un buon lavoro in termini di gestione delle gomme. Alla fine, con Charles, abbiamo perso una posizione in seconda fila per meno di un decimo. Siamo stati allo stesso livello di Lewis per tutta la sessione, e siamo mancati proprio nel finale”.

“È difficile dire come si svilupperà la gara perché le varie squadre ieri hanno effettuato i loro long run con mescole differenti. Le condizioni della pista saranno completamente diverse rispetto a venerdì, il che significa che andremo tutti in gara un po’ alla cieca, dato che stamattina abbiamo fatto un numero limitato di chilometri con carburante a bordo. Domani i primi giri saranno cruciali perché qui è molto difficile sorpassare. Come abbiamo visto in Formula 2 e in Formula 3 si possono creare lunghi treni di vetture e il DRS complica ulteriormente la situazione. Sarà una sfida interessante per la quale avremo molto lavoro da fare stasera”.