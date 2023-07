F1 | Hamilton sfida Verstappen: “Spostarmi perché è più veloce? Non ci penso nemmeno”

Pole position numero 104 in carriera per Lewis Hamilton, la prima dopo 33 Gran Premi, quando a Jeddah nel 2021, nel penultimo appuntamento di quell’incredibile mondiale vinse anche la sua ultima gara in Formula 1. Da allora tanto è cambiato, specialmente nella sua monoposto, non più dominante e competitiva. Sono passati tanti mesi difficili per il sette volte campione del mondo e la sua squadra, ma adesso la luce in fondo al tunnel si fa sempre più grande, grazie anche agli aggiornamenti sulla W14 e che evidentemente stanno dando i loro frutti. Infine, Lewis lancia la sfida a Verstappen, e certamente non si farà da parte per lasciargli la vittoria qualora dovessero entrare in battaglia domani.

“Non so se provo sollievo, ma è sicuramente gioia pura – ha ammesso Hamilton in mixed zone. E’ quello per cui tutti abbiamo lavorato: io ho avuto la fortuna di aver vissuto tante cose fantastiche in questo sport, e gli ultimi 18 mesi sono stati senza pole position, non ero in prima fila da tanto tempo. Sì, più di trenta, e non sapevo semmai potessimo tornare, credevo che l’avremmo fatto a un certo punto ma non c’era la certezza. Fare la pole è un qualcosa di incredibile, non ci credo e mi sento un ragazzino”.

“Spostarmi in caso arrivasse Verstappen? Guarda, io non gli lascerò la porta aperta, è sicuro. Lui sarà veloce, quindi non è semplice poterlo tenere dietro, però sicuramente non mollerò. Se avrò la possibilità di tenere la posizione, non gliela cederò così facilmente senza lottare”.