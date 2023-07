F1 | Mercedes, Russell fuori in Q1 a Budapest: “E’ una grossa delusione!”

Non tutto il box Mercedes può esultare per il risultato delle qualifiche di Budapest. Se da un lato la pole position straordinaria di Lewis Hamilton ha fatto scattare in piedi tutti, dall’altro lato del garage c’è la grossa delusione di George Russell, diciottesimo e quindi fuori già in Q1 dalle qualifiche di oggi. Il britannico ha avuto un timing pessimo nel suo ultimo tentativo, quando ha trovato davvero tanto traffico in una pista che di certo non agevola in tal senso, e non è stato quindi possibile mettere insieme un giro pulito.

“Non saremmo dovuti essere in questa posizione – ha detto Russell a Sky. Nel primo giro ero quarto, c’era la possibilità di finire tra i primi cinque, ma nel giro finale mi sono trovato dietro a diversi piloti, c’era troppo traffico e ho dovuto superare quattro o cinque macchine minimo, cercando di mettere insieme il giro. Non è stato possibile, siamo rimasti fuori e chiaramente non siamo contenti, perché non è il risultato all’altezza delle nostre aspettative, è davvero una grossa delusione”.