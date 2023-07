Formula 1 | Ferrari, ritiro per Sainz dopo un contatto in partenza con Piastri

E’ durata di fatto una curva la gara di Carlos Sainz in Belgio. Il pilota della Ferrari è stato infatti protagonista di un contatto alla Source con Oscar Piastri, tagliando un po’ la strada al giovane australiano e andando al distruggere la giornata di entrambi. L’alfiere della McLaren ha rotto il braccio della sospensione anteriore e si è ritirato al primo giro, mentre lo spagnolo è rimasto in pista sperando in una bandiera rossa che non è mai arrivata e che avrebbe potuto rimetterlo in carreggiata riparando la pancia che si è aperta nell’incidente di cui sopra, e invece è stato solo un calvario, essendo stato passato praticamente da tutti i piloti.

LA VERSIONE DI PIASTRI

“Non sono partito male – ha ammesso Sainz. Ho provato a passare Hamilton in curva 1, di fatto ci ero riuscito, poi ho sentito un contatto, era Oscar e sono stato sfortunato perché per me è un errore di esperienza da parte sua, e se guardi gli ultimi sette/otto anni qua, tutti quelli che provano ad andare così all’interno alla Source generano incidenti. Non voglio trovare colpevoli, è un contatto di gara ed è toccato a me, pazienza. Abbiamo deciso di rimanere fuori perché con la bandiera rossa avremmo potuto riparare il danno, e la pioggia poteva aumentare l’opportunità di sospensione della corsa. Peccato, mi dà molto fastidio non essere nella lotta perché la macchina è sembrata più forte del solito”.