Formula 1 | GP Belgio, il retropodio a Spa con Verstappen, Perez e Sainz

F1 GP Belgio – Vi riportiamo il retropodio tra Max Verstappen, Sergio Perez e Charles Leclerc nel Gran Premio del Belgio a Spa, 13° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una gara letteralmente dominata, nonostante le cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza, l’olandese è riuscito a garantirsi l’ennesimo successo della stagione, lasciandosi alle spalle l’altra Red Bull e la Ferrari del monegasco, bravo a sfruttare al massimo un’ottima SF-23. Costretto al ritiro invece Carlos Sainz per un contatto nelle prime tornate con Oscar Piastri.

Quarta posizione per Lewis Hamilton, veloce sul passo ma mai realmente in grado di impensierire la terza posizione di Leclerc, seguito da Fernando Alonso, George Russell e Lando Norris, con quest’ultimo penalizzato dall’assetto troppo carico della propria MCL60. Chiudono la graduatoria della top dieci Esteban Ocon, Lance Stroll e Yuki Tsunoda. Appuntamento a fine agosto per il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, 14° prova di un mondiale fin qui dominato dalla Red Bull e da Max Verstappen.