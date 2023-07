F1 | GP Belgio: contatto Sainz-Piastri, la versione del pilota McLaren

E’ durata meno di un giro la gara di Oscar Piastri in Belgio. Il pilota della McLaren infatti ha avuto un contatto fatale per la sua MCL60 con la Ferrari di Carlos Sainz alla Source, la curva 1 di Spa-Francorchamps, e ha subito la rottura della sospensione, la quale lo ha costretto a parcheggiare la sua monoposto lungo la pista. Una situazione certamente spiacevole, anche perché pure lo spagnolo ha dovuto alzare bandiera bianca, privando il Gran Premio di due sicuri protagonisti. L’australiano comunque, pur non nascondendo la delusione, non vuole farne un dramma.

LA VERSIONE DI SAINZ

“Credo che sia un incidente da curva 1, da primo giro – ha dichiarato Piastri. E’ un peccato averne fatto le spese, ma non penso che avrei potuto fare qualcosa in modo diverso onestamente: una volta che Carlos è andato sulla destra e ha avuto un bloccaggio non mi ha lasciato troppe opzioni per prendere la curva. Finire la gara così non è certamente bello, ma per la McLaren è sembrata comunque una giornata difficile, quindi non stiamo perdendo troppo, ma è sempre negativo concludere una gara così presto”.