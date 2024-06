Formula 1 | Ferrari, a Barcellona si attendono risposte!

Va in scena in questo weekend il Gran Premio di Spagna, decima gara della stagione di Formula 1, nonché corsa di casa per Carlos Sainz. La Ferrari vuole voltare pagina dalla negativa trasferta di Montreal e punta a tornare a lottare per le prime posizioni al Circuit de Barcelona-Catalunya. Il Canada deve essere soltanto un lontano e brutto ricordo, ma al Montmelò ci si aspetta una SF-24 in versione Evo che dia risposte su un tracciato molto selettivo e che dirà molto sul prosieguo della campagna 2024 per la Scuderia del Cavallino Rampante. La squadra ha svolto sin qui un ottimo campionato, e un tonfo, seppur pesante, può anche starci, a patto che non si ripeta più, anche per non dare ulteriore nervosismo a un Leclerc parecchio adirato in Quebec.

La pista. Il tracciato ha subito cambiamenti significativi negli ultimi anni: nel 2021, le curve 10 e 11 sono state rimodellate in un lungo tornante e nel 2023 la poco amata chicane finale, che era una spina nel fianco dei piloti e soprattutto delle vetture perché si trovava alla fine del giro ed era molto esigente in termini di trazione, è tornata al suo iniziale layout, con due curve conclusive molto veloci che lanciano a tutta velocità sul rettilineo di partenza. Questi cambiamenti non hanno aggiunto grandi zone di sorpasso, ma hanno sicuramente migliorato lo spettacolo. Il punto ideale per tentare di superare è in fondo al dritto lungo oltre un chilometro ma anche le curve 5 e 10 offrono opportunità.

Gradinata dedicata. Come di consueto nella gara di casa Carlos Sainz ha previsto una tribuna per i suoi tifosi più appassionati. Gli spagnoli non vedono l’ora di abbracciare il madrileno che qui è sempre arrivato in zona punti.

Programma. Il GP di Spagna segue il tradizionale formato del fine settimana di gara: la prima e la seconda sessione di prove libere sono venerdì rispettivamente alle 13.30 e alle 17, mentre l’ultimo turno prima delle qualifiche sarà sabato alle 12.30. Le qualifiche sono previste alle 16, la gara domenica scatterà alle 15. Sono 66 i giri da percorrere.