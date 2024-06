F1 | Racing Bulls, Ricciardo e Tsunoda si aspettano un fine settimana combattuto a Barcellona

F1 Racing Bulls GP Spagna – Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda sperano di battagliare per la zona punti nel prossimo Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Tramite le colonne del sito ufficiale della squadra, i due piloti della Racing Bulls hanno analizzato ciò che li aspetta a Barcellona, precisando come le novità tecniche potrebbero variare e non poco gli equilibri emersi fino ad oggi. Una condizione che dovrà spingere la compagine faentina a massimizzare al meglio il potenziale della monoposto.

Ricciardo e l’incognita aggiornamenti a Barcellona

“Barcellona è sempre una pista dove tutti portano degli aggiornamenti, quindi credo che sarà un fine settimana molto combattuto. Vediamo cosa porteranno gli altri. Sono felice che abbiano cambiato l’ultimo settore l’anno scorso, rendendolo più veloce. Non vedo l’ora di tornare su questa pista. Di solito è abbastanza familiare, ma quest’anno non abbiamo fatto alcun test lì, quindi dovrebbe essere divertente. Non vedo l’ora di continuare con questo slancio, cercando di ottenere altri ingressi in Q3 e piazzamenti a punti. Ho aspettato un po’ di tempo, ma mi piace pensare che sia l’inizio di una stagione in cui continuerò a progredire e a mostrare prestazioni come quelle di Montreal. Non vedo l’ora e non vedo l’ora di iniziare la tappa europea!”

Tsunoda e il punto sulla Racing Bulls

“Anche se la gara di Montreal non è andata come volevo e il weekend nel suo complesso è stato un po’ altalenante, è stato positivo il fatto essere riusciti a ribaltare la situazione dalle prove libere alle qualifiche, da un estremo all’altro, dimostrando che, come squadra, sappiamo adattarci e che siamo riusciti a tornare in Q3. Questo mi dà sicuramente molta fiducia sul fatto che sappiamo come ribaltare le cose e farle funzionare! Ora è il momento di Barcellona, che è un test difficile per la vettura, ma finora in questa stagione la VCARB 01 sembra comportarsi bene su tutti i circuiti, quindi non ho alcuna preoccupazione per quanto riguarda le prestazioni. Per quanto riguarda il tracciato in sé, il Settore 1 e il Settore 3 sono diversi e non è possibile avere una vettura che sia ben bilanciata in entrambi, quindi è necessario un compromesso, ma non siamo preoccupati per questo. La chiave sarà capire bene come funziona il nostro pacchetto su questa pista il prima possibile durante le prove libere e poi ottenere il massimo. Anche questa è una pista dove i sorpassi sono difficili, quindi le qualifiche saranno ancora una volta molto importanti. Nelle ultime gare mi sembra di avere un buon rendimento in qualifica, forse per il modo in cui lavoro durante le prove libere e per il fatto che riesco a controllare le mie emozioni, a gestirmi meglio e a farlo con costanza. Questo migliora la guida e il feedback e mi dà maggiore fiducia, quindi non vedo l’ora di iniziare”.