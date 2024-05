Formula 1 | David Sanchez riparte dall’Alpine: “Una sfida che mi motiva”

L’Alpine ha annunciato oggi la nomina di David Sanchez come direttore tecnico esecutivo. Dopo l’esperienza di appena tre mesi in McLaren, per l’ingegnere francese si tratta di un ritorno a Enstone. Nel ruolo appena creato dalla squadra, Sanchez supervisionerà il dipartimento tecnico e avrà la responsabilità generale delle aree prestazioni, ingegneria e aerodinamica del team. Gestirà le tre aree chiave che rientrano nella struttura tecnica a tre pilastri recentemente annunciata, con Ciaron Pilbeam (Direttore tecnico – Prestazioni), Joe Burnell (Direttore tecnico – Ingegneria) e David Wheater (Direttore tecnico – Aerodinamica) che riporteranno tutti a lui. Il francese si unirà al team già oggi e riporterà direttamente al team principal Bruno Famin.

Sanchez ha iniziato la sua carriera in Formula 1 a Enstone come aerodinamico junior per il team Renault F1 nel 2005, lo stesso anno in cui la squadra ha vinto sia il campionato mondiale piloti che quello costruttori con Fernando Alonso e Giancarlo Fisichella. Porta con sé una vasta esperienza, lavorando in Ferrari per oltre 10 anni, dove diresse il dipartimento di aerodinamica e successivamente lavorò come responsabile del concept veicolo.

“Sono contento di dare il benvenuto a David a Enstone, dove ha iniziato la sua carriera nel 2005 – ha detto Bruno Famin. team principal dell’Alpine. Questo è un appuntamento chiave per garantire come stiamo ottimizzando tutto ciò che abbiamo come una squadra, così concentrarci sulle giuste aree di performance. È chiaro che le prestazioni della vettura e il percorso di sviluppo non sono stati sufficienti rispetto alle nostre ambizioni. Diamo il benvenuto a David, a lui l’augurio di lavorare duramente insieme per raggiungere il successo”.

“Sono entusiasta di questa sfida all’Alpine – ha dichiarato Sanchez. Sono impaziente di lavorare nuovamente a Enstone, il luogo in cui ho iniziato la mia carriera in Formula 1. Questa squadra ha sempre coinvolto tante persone fantastiche, ma c’è chiaramente tanto potenziale da sbloccare. Abbiamo un grande compito davanti a noi per migliorare le prestazioni in pista ed è questo tipo di sfida che mi motiva. Sono prontissimo per iniziare e non vedo l’ora di lavorare nuovamente con i team tecnici di Enstone-Viry, con l’unico obiettivo di riportare il successo regolarmente in questa grande squadra”.