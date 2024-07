F1 | Alpine, Ocon e Gasly in cerca di riscatto a Spa-Francorchamps

L’Alpine continua il suo momento molto delicato. Non soltanto in pista, ma anche negli ambiti dirigenziali sono giorni di tumulti, con la notizia di un passaggio ai motori Mercedes a partire dal 2025. Manca solo l’ufficialità per quanto concerne questo aspetto, ma nel frattempo c’è un weekend da preparare, l’ultimo prima della pausa estiva di circa un mese. A Spa il team transalpino vuole riscattare le ultime prestazioni deludenti, nelle quali Gasly non ha mai finito la gara per problemi tecnici (addirittura a Silverstone non è nemmeno partito, ndr), mentre Ocon è stato vittima di scelte scellerate ai box in qualifica.

“Spa-Francorchamps dà ancora sensazioni incredibili dopo diversi anni – ha detto Ocon. Qui ho fatto il mio debutto nel 2016 in Formula 1. E’ una pista classica e lunga, un test unico per i piloti con i suoi rettilinei e la varietà di curve presenti. Il meteo entra sempre in gioco in Belgio, specialmente considerando le dimensioni del tracciato e di come le condizioni possono variare tra un settore e l’altro. Questo significa che la strategia sarà fondamentale per la gara, dobbiamo lavorare uniti e fare le scelte giuste così da avere un ottimo weekend”.

“Puntiamo ovviamente a un fine settimana migliore qui a Spa così da approcciare al meglio la pausa estiva – dichiara Gasly. Siamo andato bene qui lo scorso anno, finendo al terzo posto nella Sprint, risultato straordinario. Stavolta torna il format standard, e dopo le difficoltà delle ultime settimane, siamo determinati a dare il meglio di noi stessi. Adoro questa pista, è una delle mie preferite ma le sensazioni che provo qui saranno sempre contrastanti. La prima metà del 2024 è stata difficile per tutti, sia in fabbrica che in pista, ma siamo in una posizione decisamente migliore rispetto al Bahrain, possiamo fare ancora dei passi in avanti”.